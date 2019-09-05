鴻海8月營收衝同期新高 法人估第3季看1.4兆

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海自結8月合併營收新台幣3988.15億元，創歷史同期新高，前8月營收也創歷年同期新高。法人預估鴻海第3季營收上看1.4兆元，力拚歷年同期新高。

鴻海自結8月合併營收3988.15億元，較7月3980.12億元增加0.2%，比去年同期3967.85億元成長0.51%。

從三大產品線來看，鴻海指出，8月相較7月，通訊（communication）類產品表現最佳，運算（computing）產品次之，再來是消費性電子（consumer electronics）產品。

若8月與去年同期相比，也是通訊類產品表現最佳，運算產品次之，再來是消費性電子產品。

法人指出，高速運算用伺服器以及5G通訊類設備市場需求強勁，帶動鴻海通訊類產品出貨力道，支撐鴻海8月營收衝同期新高。

累計今年前8月鴻海自結合併營收3兆137億元，較去年同期2兆9009.33億元成長3.89%。法人指出鴻海前8月營收也創歷年同期新高。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.35兆元，上看1.4兆元，較第2季成長15%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備，不過仍須觀察美中貿易戰變數。

蘋果將在美國時間9月10日上午舉行特別活動，外界一般預期蘋果將推出新款iPhone產品，鴻海第4季可望持續受惠iPhone新品組裝旺季需求。

市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕、以及6.1吋LCD螢幕3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。（編輯：張均懋）1080905