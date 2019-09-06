新iPhone估備貨7200萬支 外資：上修關鍵在價格

（中央社記者吳家豪台北6日電）美系外資預期，新款iPhone今年下半年備貨量將達7200萬支，略優於去年新機備貨量6800萬支，如果今年新iPhone調低售價，特別是大容量機種，則代工廠備貨量將有望上修。

美系外資發布蘋果供應鏈研究報告，預期美國時間9月10日舉辦的蘋果發表會將推出新手機iPhone，也可能推出新款智慧手錶Apple Watch和新款無線耳機AirPods，其中新iPhone主要規格升級是採用三鏡頭相機。

根據美系外資的預測，新iPhone的2款OLED螢幕機種將搭載三鏡頭，LCD螢幕機種將配備雙鏡頭；採用效能更強的A13處理器；LCD機種的DRAM記憶體容量將升級到4GB，OLED機種維持4GB；最大儲存容量維持512GB；具備雙向無線充電功能；採用超寬頻天線來加強行動定位服務（location-based service，LBS）；機殼的金屬邊框設計與前一代類似，但玻璃背蓋設計略做修改。

美系外資推估，今年下半年新iPhone在代工廠的備貨量將達7200萬支，包括LCD機種3500萬支和OLED機種3700萬支，略優於去年新機備貨6800萬支。但2019年全年整體iPhone備貨量仍將衰退，預估將年減13%至1.8億支。

考量新iPhone透過記憶體和機械零件來降低物料成本，美系外資認為，如果新iPhone零售價格能降低，特別是大容量機種，則代工廠備貨量將有上修機會；但同時也要留意消費者是否傾向等待2020年推出的5G版iPhone才換機。

供應鏈方面，美系外資看好光學鏡頭廠玉晶光及大立光、晶圓代工廠台積電、砷化鎵廠穩懋、代工廠鴻海將受惠於今年新機規格升級或明年5G題材，皆給予「加碼」投資評等；建議避開個股包括金屬機殼廠可成，給予「減碼」評等，原因是新iPhone外觀設計變化有限、競爭加劇，恐影響出貨動能並面臨定價壓力。（編輯：楊凱翔）1080906