星國供應鏈亞洲論壇 台灣業者獲頒榮譽院士獎

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）星國舉辦「供應鏈亞洲論壇」，吸引東南亞各國物流業者參與，代表台灣的世聯倉運不僅榮獲「年度供應鏈創新獎」與「榮譽院士獎」殊榮，更是唯一獲獎的台灣物流業者。

新加坡供應鏈亞洲協會舉辦「供應鏈亞洲論壇」（Supply Chain Asia Forum）從2006年起舉辦迄今，10日起將在聖淘沙舉辦為期3天系列論壇，11日晚間舉行頒獎典禮。

「供應鏈亞洲論壇」今年將頒授諸多獎項，其中，「年度供應鏈創新獎」將由具有創新物流技術業者獲得；「榮譽院士獎」（Honorary Fellows）須具備在物流業界25年以上經驗，以及擁有15年以上的經營管理經驗專家。

值得注意的是，世聯倉運是這次唯一獲獎的台灣物流業者，董事長黃仁安獲頒「榮譽院士獎」殊榮，肯定他成為台灣領先的「第三方物流」服務供應商。

另外，大會也將頒發世聯倉運「年度供應鏈創新獎」，肯定台灣業者在物流業界脫穎而出的領先創新技術。

對於台灣物流業者獲獎，新躍社科大學物流與供應鏈管理系教授謝承憲今天告訴中央社記者，台灣第三方物流業者在創新供應鏈領域擁有一定優勢，尤其可以與台灣資訊科技應用的強項相輔相成，開發並落實數據分析架構，得以提供更穩健及高品質的服務。

謝承憲指出，東協國家近年快速發展，也衍生出對物流產業大量需求，各國物流產業協會並合作發展貿易資訊平台，台灣業者與工研院協助平台開發，相信這有助於台灣業者與東協物流供應鏈策略合作，拓展新南向的市場。

世聯倉運1974年成立迄今，從貨櫃運輸跨足傳統倉儲，再升級到現代化物流中心，繼而轉變為境內關外的保稅國際物流中心。（編輯：陳永昌）1080909