花蓮慈濟攜手尖端醫 啟用東部首座細胞治療中心

（中央社記者韓婷婷台北9日電）繼三軍總醫院、中國醫藥大學附設醫院後，花蓮慈濟與尖端醫技術結合，成立全台第3家、東部第1家獲衛福部核准通過的「細胞治療中心」，並於今天正式揭牌啟用。

花蓮慈濟與尖端醫合作的細胞治療中心將針對肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等8癌別收案，尖端醫將負責自體免疫細胞治療。

慈濟醫院與尖端醫今天舉辦細胞治療中心揭牌啟用典禮，由衛福部醫事司司長石崇良、花蓮縣副縣長蔡運煌、衛生局局長朱家祥、尖端醫董事長蘇文龍、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療志業執行長林俊龍、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、宜蘭縣衛生局副局長徐秋君及慈濟細胞治療醫療團隊共同揭牌。正式宣告東部進入了細胞治療新領域，也代表著東、西部醫療資源的平衡。

尖端醫董事長蘇文龍表示，除了獲衛福部許可的自體免疫細胞治療外，已另外與花蓮慈濟醫院共同提出「自體骨髓間質幹細胞移植」計畫書，待核可後，花蓮慈濟細胞治療中心將可針對退化性關節炎、慢性缺血性中風與脊髓損傷等細胞療法進行收案與治療，期待未來可以擴大到更多領域。

蘇文龍表示，尖端醫深耕細胞保存及應用19年，看準細胞治療未來趨勢，將全速布局細胞治療產業版圖，並進一步朝細胞委託研究、細胞委託製造努力，開拓新的契機。

林欣榮指出，慈濟在細胞治療上研究超過15年，有具備細胞治療資格的專業醫師，此次與尖端醫的攜手合作，一次申請8種癌別的治療，目前已有符合收案條件的國內、外病人諮詢相關療程。（編輯：李信寬）1080909