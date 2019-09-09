藍委提案拚加薪 國發會：多數內容已積極執行

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國民黨立法院黨團今天提出「提升薪資執行特別條例」草案，盼改善青年低薪；國發會發布新聞稿表示，多數內容在政府去年公布的「我國薪資現況、低薪研究及其對策」內，政府正積極執行。

國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人今天召開記者會，共同提出「提升薪資執行特別條例」草案，希望立法院新會期通過。

草案主張包括政府主動加薪帶動民間加薪、甄選幸福企業並優予獎勵、建立青年就業儲蓄帳戶制度、上市櫃公司得設置勞工董事、公開發行公司訂立利潤分享計畫、給予加薪企業減稅優惠、低薪上市櫃公司應加強勞動檢查、公布低薪企業的負責人姓名。

國發會表示，有關國民黨所提草案內容，多數已在政府107年5月14日所公布「我國薪資現況、低薪研究及其對策」等相關措施，正積極執行；政策重點包含政府主動加薪帶動民間加薪、薪資透明化、補助及獎勵加薪企業、企業加薪減稅，以及政府加強勞檢，保障員工權益。

鼓勵企業加薪方面，國發會說明，政府提供加薪企業參與政府標案審查時的評分獎勵，而詳細揭露加薪幅度的公司，在櫃買中心與證交所辦理的公司治理評鑑中，也可作為加分項目。

此外，現行中小企業發展條例規定，企業可將調高基層員工薪資所增加給付的130%，作為當年度營利事業所得額的減除數；舉例來說，公司替員工加薪新台幣1萬元，公司當年度便可列報1萬3000元作為費用減除。

國發會指出，政府也逐步推行提升企業分潤誘因，為了強化留才攬才，修正產業創新條例，修正母子公司互相發放員工獎酬股票皆可適用孰低緩課；公司法也已放寬企業可以發放股票或現金給符合條件的控制或從屬公司員工。

政府也加強督促企業薪資透明化，台灣證券交易所已在今年6月28日於公開資訊觀測站揭露「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，明年起，將再增加前述全時員工的「薪資中位數」，循序提升員工薪酬資訊透明度。（編輯：趙蔚蘭）1080909