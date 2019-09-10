大陸面板大軍壓境 台廠大動作拚轉型

（中央社記者潘智義台北10日電）友達光電9日宣布更換總經理，撤銷美國存託憑證掛牌，並在睽違近17年首度買回庫藏股；凸顯面板產業面臨中國大量擴充產能與低價競爭下，有不得不轉型的壓力。

面對中國大陸面板廠不斷擴充新產能，台灣面板廠從技術領先不擔心，到現在認真面對陸廠威脅，只能往高階利基型產品走。

全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS資深研究總監謝勤益表示，中國大陸面板廠京東方有10.5代線、眾多的8.5代線，在強大的電視面板產能支援下，台廠根本無法硬拚。

謝勤益直言，台廠面對的壓力是韓廠有技術、陸廠有錢，台廠既無龐大資金和陸廠做產能競爭，或新建成本昂貴的蒸鍍式有機發光二極體（OLED）產線，且在技術上也有落後韓廠的疑慮。

他指出，面臨中國大陸不斷擴建新廠，顯示面板供過於求壓力短期內無解，只能等待庫存消化。在龐大競爭壓力下，台廠唯一選擇就是往利基型產品發展，例如友達拓展車用顯示面板市場，投入迷你發光二極體（Mini LED）、微發光二極體（Micro LED）技術，就是迎接產品差異化、高利基型產品的作法。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究經理徐美雯表示，面臨電視面板供過於求，台灣面板業只能往較高客製化的垂直市場走，尋求較佳的獲利表現。

徐美雯說，中國大陸面板廠不但產能大增，技術上也逐漸逼近台廠，因電視面板供過於求，價格下跌，台廠勢必轉型，生產差異化的利基型產品。以友達而言，現階段可以投入進入門檻較高的醫療顯示器，更可利用明基友達集團本身的醫院通路，有效開拓市場。

她認為，友達開發車用顯示面板市場，先以迷你發光二極體（Mini LED）開啟高階產品市場，未來再以微發光二極體（Micro LED）接棒，但現有的液晶面板仍然大有可為。

另外，明年正式邁入第5代行動通訊（5G）元年，她評估，迎接5G市場的未來性，先不說自駕車需要更多的高階顯示面板，乘客在車上可以玩弄各類顯示器，即便現有車輛的顯示面板也可望增加。除中控顯示器、抬頭顯示器等傳統需求，未來連車窗都可以使用透明顯示器，而且這是已經開發的技術，屬於客製化的產品，利潤較高。

產業界認為，中國大陸京東方等面板廠大量擴建新廠，造成供過於求的壓力與日俱增，日廠日本顯示器公司（JDI）在中國面板廠競爭下，財務壓力難解，一度傳出台灣觸控面板廠宸鴻攜手富邦集團及中國基金打算入主，雙方雖簽定投資意向書，卻半途放棄。

另外，中國龐大的高世代液晶面板產能，促使韓廠轉型OLED面板為主的商業模式，並陸續關閉許多傳統液晶面板廠。台廠維持液晶面板產線，除面對陸廠高世代產線壓力，甚至還要遭遇陸廠在政府資金奧援下，投入的OLED面板廠競爭；台廠在不得不轉型高價值產品情況下，現實環境中電視面板仍是目前主力產品，有龐大的供過於求壓力，友達轉型將面臨不小的挑戰。（編輯：張均懋）1080910