高鐵南延屏東 房仲：房市熱絡需考量產業及人口

（中央社記者韋樞台北10日電）行政院拍板決定高鐵南延至屏東，成為屏東重大交通及經濟建設，房仲業者表示，近年屏東市房價微漲，但房價能否持穩熱絡要視當地產業發展、生活機能和人口成長。

行政院長蘇貞昌今天返回家鄉屏東市，宣布高鐵將延伸到屏東，並要求路線盡速定案；交通部長林佳龍表示，4條路線評估將在9月底進行第2次審查會議。

高鐵延伸屏東，審查委員評估的4條路線，包括燕巢案興建經費新台幣561億元，左營案興建經費554億元，高雄案1217億元，小港潮州案1500億元。

對於高鐵未來增設屏東站，有可能落腳在六塊厝，是否影響當地房市？住商不動產高屏澎區協理林祺博表示，六塊厝站北方為屏東航空站，周邊不動產交易大多在大豐路及建國路以東，也就是距離六塊厝站約1公里的區域，近1年交易的房屋類型大多為透天，總價在300萬元到500萬元居多，其次為大樓華廈，每坪約8萬元到12萬元，公寓則在每坪5萬元到6萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，屏東六塊厝周邊公有地多，因此政府計畫設為屏東的高鐵站點，縮短徵收時程，規劃上比較符合效益。

不過，觀察近年高鐵新設苗栗、彰化、雲林等站，進出站人次不高，且周邊數公里內缺乏房市交易，開發價值不高，相較高鐵桃園站青埔地區推案發展狀況，高鐵設屏東站對當地商業發展或房市的助益都相當有限。

張旭嵐表示，過去台鐵和捷運沿線站點對區域房市有正面貢獻，主因在於站點鄰近商圈，「軌道經濟」與整體規劃結合，與商圈發展互相支撐，才能發揮最大效益。

張旭嵐指出，新設高鐵站雖是一個投資題材，但若地屬偏遠，缺乏周邊建設，恐怕整體效果受限。政府規劃高鐵延伸的路線和站體落腳地點，必須同時考量產業性質、經濟發展和居住機能，在質和量能否創造相當的工作機會和人口回流，才能取得房市供需平衡。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，屏東市近年房價微漲，市中心的透天厝總價約900萬元到千萬元，主要是近年跟著高雄的房價走升而微漲。

徐佳馨認為，區域房市穩定發展需要產業進駐、生活機能與人口回流；若未來的高鐵屏東站落腳在屏東市、潮州鎮或墾丁等人口聚集處較能發揮觀光和經濟效益，對當地房市活絡較有助益。（編輯：郭萍英）1080910