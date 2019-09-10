民俗月汽車廠8月營收全下滑 9月新車拚場

（中央社記者韓婷婷台北10日電）受到傳統淡季民俗月影響，台灣8月車市新車掛牌量僅2萬3964台、月減50.5%，反應在車廠營收表現全數呈現月減，幅度大多在2至3成，9月新車加速推出拚場可望重回成長軌道。

觀察台灣各大車廠8月營收表現，和泰車營收新台幣143.27億元，月減32.6%，衰退幅度最大，不過年成長率仍有6.04%，主要受到新車表現亮相推動。

中華車8月營收19.91億元，月減28.9%，年減25.55%；裕日車8月營收22.42億元，月減26.07%，年增則有25.37%；裕隆8月營收66.04億元，月減23.11%，同樣超過2成，年減15.36%。

三陽工業8月營收28.28億元，月減15.08%，少於2成，相較去年同期則有9.55%成長，表現算相對亮眼。

雖然進口車在8月銷售，受到民俗月影響相對較小，但汎德8月營收21.96億元，月減幅度也達33%，年減21.2%。

不過隨著民俗月結束，車商9月起推新車動作加速，和泰車將上市豐田傳奇跑車Supra、凌志RX兩款新車，裕日車9月也有日產品牌電動車Leaf第二代、進口豪華轎車Altima兩款新車問市。

賓士9月則主打B系列大改款與新改款CLA兩款新車，向年輕族群招手；BMW、保時捷（Porsche）9月都主打跑旅，BMW同步發表X3M、X4M兩款性能跑旅車，保時捷則上市Cayenne Coupe別苗頭。

汎德永業表示，相較去年民俗月期間平均落在8、9兩個月，今年8月則因涵蓋整個民俗月達29天，對新車銷售表現的影響巨大，預期9月起重回成長軌道；BMW、Porsche新車陸續到港，看好第4季交車熱潮。

汎德表示，第4季為新車銷售旺季，BMW與Porsche（保時捷）將陸續有重磅車款上市，加上甫發表上市的BMW全新豪華旗艦7人座休旅車X7，與新改款大7系列旗艦房車，以及Porsche高性能運動化休旅車新改版Macan等的銷售熱度不減，看好後續交車效益。（編輯：林孟汝）1080910