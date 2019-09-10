系統性銀行增資壓力大 金管會釋利多

（中央社記者劉姵呈台北10日電）5大系統性銀行在2023年前要加計增提4%資本，業者反映有壓力；金管會今天釋出利多，明年第3季起，房貸風險權數將改依貸款成數來計算，預計可提高整體銀行資本適足率，降低增資壓力。

金融監督管理委員會要求5家「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）在2023年前加計增提4%資本，資本標準拉高後，系統性重要銀行及其金控都將面臨增資壓力，普遍反映有困難。金管會主委顧立雄今天表示，近期會找5家銀行來討論，針對銀行業務上的問題討論給予優惠。

此外，銀行局表示，明年元旦起，針對小額信貸、車貸、學貸等單一交易對手零售型曝險總額，將從原本的1000萬提高到2000萬，優先放行；其中，曝險額低於2000萬的權重用75%計，曝險額高於2000萬權重為100%。

再者，房貸部分，現行是分自用與非自用，自用住宅貸款風險權重是35%，非自用房貸風險權重是100%。銀行局表示，明年第3季起，自用住宅、還款來源不是來自不動產且貸款權數在5成以下，風險權重可改用20%計算。

銀行局表示，房貸風險權數將改依貸款成數計算，有助降低風險權數，預計整體銀行資本適足率，將從原本14.08%提升到14.16%，可望降低增資壓力。

金管會6月底公布5家「大到不能倒」系統性重要銀行（D-SIBs）名單，包括有中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及合庫銀；並要求相關銀行須在4年內，額外增提「緩衝資本」及「內部管理資本」共4個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1080910