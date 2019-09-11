台股開高走平整理 蘋概股多數上漲

（中央社記者韋樞台北11日電）蘋果（Apple）今天凌晨發表iPhone新機，蘋果股價今晨收漲1.2%；台股今天開高走平整理，蘋概股多數上漲，表現不差。法人表示，國際利空鈍化，電子業步入旺季，有利盤面多方表態。

截至10時30分，台股上漲7.22點，為10760.8點，成交值約新台幣570億元。

今晨收盤的美股受到投資人對貿易談判的稍微樂觀情緒，今天大體平盤作收。蘋果公司（Apple）今天推出3款新型iPhone手機後，股價收盤上揚1.2%。

市場先前唱衰蘋果新機銷售和功能，更有美系外資在新機發表前調降大立光評等，由原先的「買進」一口氣降至「劣於大盤表現」，大降目標價和明後年的獲利預估。

台股面臨中秋節3天連假，繼10日拉回跌破10800點之後，今天開高走平，指數在平盤10753點之上整理走勢，電子股溫和上漲，傳產股漲跌互見，包括觀光、水泥、造紙等下跌1.2%到0.68%之間。

蘋概三雄鴻海最高75.3元，小漲1.62%；8月營收飆到1061億元的台積電開高走平，守在261.5元平盤價；遭外資降評等和獲利的大立光則大漲3.7%，最高站上3915元。

臻鼎、台郡開高後翻黑，台郡黑翻紅拉回平盤93.2元位置；臻鼎最低109元，下跌2.68%；台達電開低走低，最低144.5元，跌幅1.37%；穩懋、嘉聯益、康控等均走平高盤。

統一證券表示，10日台股小跌作收，但仍持續沿5日線向上盤堅，偏多格局不變；考量先前影響市場的因素，包括美中10月恢復談判、英國硬拖歐延期、日韓港情勢不像先前劇烈，利空逐漸鈍化；加上美國Fed降息、中國人行降準、歐洲央行貨幣寬鬆政策，資金行情可期；而蘋果新機發表以及電子產業進入旺季，亦有利盤面多方表態。可以多留意5G概念股、印刷電路板、網通、IC測試及汽車零組件等族群。（編輯：黃國倫）1080911