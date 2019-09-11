前8月稅收年增1.3% 財政部估可達全年預算目標

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）財政部今天公布前8月全國稅收新台幣1兆6360億元，年增1.3%，展望全年，預估能達成預算目標，但超徵幅度不大，其中，受台股量能下滑及減稅措施上路影響，證交稅、貨物稅恐難達標。

財政部今天公布8月及前8月全國賦稅收入統計，其中8月稅收1201億元，年增2.5%，前8月稅收1兆6360億元，年增1.3%，續創歷年同期新高；累計前8月全國稅收占累計分配預算數101.4%，占全年預算數68.5%。

財政部統計處表示，展望全年，今年對稅收有利因素包括基本工資調增，就業市場穩定，所得稅制優化方案調高營所稅稅率等，不利因素則有證交稅基期偏高，貨物稅可能因節能家電等優惠而減少等。

統計處指出，正、負因素相抵後，預估稅收可達標全年預算數，不過，稅收實徵數超出預算的金額可能不高，與去年同期實徵數相比，可能也只有小幅增長。

觀察各稅目表現，統計處表示，前8月包括營所稅、房屋稅及牌照稅稅收都創歷年新高，其中房屋稅還已提前達成預算目標。

相較之下，證交稅和貨物稅要達成預算目標則還得加把勁，受台股交易量能下滑、預算數偏高影響，前8月證交稅達成率僅77.6%；貨物稅則是受有節能家電減徵優惠、中古車汰舊換新減徵優惠及大型柴油車減徵優惠，導致退稅金額增加影響，前8月達成率為99.1%。（編輯：李信寬）1080911