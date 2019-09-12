台股站穩10800點 週線連4紅

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美中互釋善意，美股勁揚，台股站上10800點整數關卡，週線連4紅。法人表示，預期台股明年上半年前有望再走高。

美國總統川普今天宣布，他已同意將價值2500億美元中國商品加徵關稅措施延後2週實施，並說這是應中國北京當局要求。

中國財政部11日首度發布對美國貨品課徵報復性關稅的豁免清單，包含乳清、飼料用魚粉和潤滑油等16品項，但未包括大豆和豬肉等美國主要農產品。

市場期待美中10月談判進展，美股勁揚，台股站上10800點整數關卡，走勢狹幅區間震盪整理，尾盤電子持穩，台股站穩10800點之上。

加權股價指數終場收在10827.55點，上揚37.2點，漲幅0.34%，成交值來到新台幣1164.83億元，電子股漲0.39%，金融股翻黑小跌0.03%。台股今天也收週線，上揚46.91點，週線連4紅。

主要電子權值股區間整理，股王大立光終場收在3995元，漲2.44%，台積電終場收在262.5元，小跌0.19%。鴻海收在76元，漲2.01%。

聯發科收在375元，小漲0.13%，日月光投控收在72元，漲1.41%。

被動元件族群國巨收在231元，小漲0.43%，華新科收在159.5元，小漲0.95%。

金控股整理，國泰金收在41.5元，小漲0.24%，富邦金收在45元，小漲0.11%。中信金收在平盤21元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美中將於10月恢復談判、川普對中國2500億美元商品關稅提升至30%的生效日延至10月15日、外資轉買、美國聯準會（Fed）9月降息機率高等利多下，台股再度重回10800點之上，穩站所有均線之上，預期加權指數在萬點到年線10350點有強勁支撐。

沈建宏指出，依照過往經驗，每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力，配合上市櫃公司獲利下半年走揚、5G商機爆發，以及明年東京奧運及選舉年將屆，預期台股明年上半年前有望再走高，建議短線指數若回測10500點以下，可中長線布局。

觀察類股族群，沈建宏建議中長線留意科技股，可布局受惠庫存下滑及晶圓代工龍頭廠提高資本支出的半導體族群；以及受惠5G進度積極且提前的材料、射頻、伺服器、骨幹網路等類股；此外也可關注受惠車用電子及汽車電子化趨勢持續的零組件。

在短線上，可選擇具題材性的傳產股區間操作，看好航運、與選前政策受惠股。（編輯：黃國倫）1080912