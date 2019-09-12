政院拍板廢印花稅 工商界同聲贊成

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）行政院今天通過「印花稅法廢止案」，工商大老表示，印花稅不合時宜且重複課稅，贊成政府廢除，估計單一中大型企業未來一年將少繳新台幣約2000萬至3000萬元的印花稅。

行政院長蘇貞昌5月接見工商協進會代表，工商協進會在會中建議廢除印花稅，蘇貞昌隨即指示相關部會研議作法，行政院今天拍板「印花稅法廢止案」，將送立法院審議。

中小企業總會理事長李育家說，贊成廢除印花稅，印花稅有重複課稅之虞。對企業來說，購買小額印花不太方便，若違反印花稅法規定，還要被加重罰鍰。

全國商業總會理事長賴正鎰則說，實在沒有必要課徵印花稅，工商界多次呼籲政府廢除，爭取多年後終於得到回應，工商界表示相當感謝，以單一中大型企業來看，預估一年可少繳約2000萬至3000萬元的印花稅。

李育家說，若地方政府認為將影響財源，應以其他稅則補足。政府也已承諾，中央將協助地方因印花稅廢止而減少的稅收。

工商協進會理事長林伯豐日前曾表示，一般買賣、承攬、讓受及分割不動產等交易，常同時構成不同稅目課稅要件，恐造成重複課稅疑慮，工商界支持廢除不合時宜的印花稅。

林伯豐說，若是中央願意支援地方財政，地方沒有反對理由。同時，他也呼籲，中央政府儘速研議修正財政收支劃分法，合理分配中央及地方資源，以滿足地方政府需求。

除了廢除印花稅，李育家今天再次建議，政府應讓任務型公股行庫能降低中小企業的放款利息。相較大型企業，中小型企業融資不易，且支付更多利息，呼籲政府多照顧中小企業。（編輯：趙蔚蘭）1080912