工商團體支持廢印花稅 林伯豐建議貨物稅也該廢

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）行政院擬廢除印花稅，但遭到藍營執政的15個地方政府反對，工商協進會理事長林伯豐今天表示，工商界支持廢除印花稅，他並建議中央政府儘速研議修正財政收支劃分法及廢除貨物稅。

行政院擬拍板廢除印花稅，遭質疑是為討好有錢人、建商，國民黨立法院黨團日前公布15位黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅，並表示，行政院沒徵詢地方意見，就決定廢除，侵害地方政府的權責，也有違憲之虞。

工商協進會今天召開記者會，林伯豐說，行政院長蘇貞昌5月份接見工商協進會代表，工商協進會在會中建議廢除印花稅，蘇院長隨即指示相關部會研議作法。

他說，若行政院會通過印花稅法廢止案，將送立法院審議，對於政府同意檢討廢除不合時宜的印花稅，工商界表示支持。

他說，行政院已承諾研議相關配套，補足地方政府因廢除印花稅，每年稅收約新台幣120億元缺口，「若中央願意財政支援，地方政府沒有反對理由，請相信中央政府」。

林伯豐也說，廢除印花稅是政府既有承諾，財政部在民國74年推動新制營業稅時，將營業發票徵收的印花稅納入營業稅課徵，並在立法院財政委員會表示將視稅收情況適時取消全部的印花稅。至今經超過34年，稅制已歷經多次重大改革，工商界也多次反映，政府直到今年才同意檢討廢除。

他說，印花稅有重複課稅之虞，一般買賣、承攬、讓受及分割不動產等交易，常同時構成不同稅目的課稅要件，像是印花稅與營業稅、土地增值稅及契稅，造成企業與民眾有重複課稅疑慮。

此外，林伯豐建議，為了合理分配中央及地方資源，平衡區域發展，建議中央政府儘速研議修正財政收支劃分法，以滿足地方政府需求。而貨物稅也有重複課稅之虞，工商團體將持續建議中央政府廢除。（編輯：林孟汝）1080829