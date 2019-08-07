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印花稅擬廢除
行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅。除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政。
印花稅擬廢除
新聞專題
印花稅擬廢除1/6

廢除印花稅6都兩樣情 有人樂觀有人憂衝擊財政

最新更新：2019/08/07 21:26
中央政府表示，印花稅廢除後依法會補足地方財源缺口，但除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政，也希望中央政府能拿出完善的配套措施。圖為統一發票背面印花稅黏貼說明。（中央社）
中央政府表示，印花稅廢除後依法會補足地方財源缺口，但除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政，也希望中央政府能拿出完善的配套措施。圖為統一發票背面印花稅黏貼說明。（中央社）

（中央社台北7日電）財政部擬廢除印花稅，雖然中央政府表示，廢除後依法會補足地方財源缺口，但除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政，也希望中央政府能拿出完善的配套措施。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠今天表示，台南市每年印花稅收約為新台幣5億餘元，中央也指出，在少了印花稅的稅收後，將研擬以統籌分配稅款來補足，因此對台南市政府的影響不大。至於後續的補足方式，還要與中央進行計算與討論。

新北市長侯友宜表示，新北市的印花稅收約有10.8億元，是重要的地方財源，中央雖說會用其他的財源補足，但市府憂心只是挖東牆補西牆，將本來就要給新北的經費換個名義再給，對新北財政完全沒有助益。

侯友宜說，財政收支劃分法對新北市非常不公平，新北市分配到的統籌稅款是6都中最少的，中央每年大概少給新北市150億元到200億元，這些錢不但沒有補足，現在又要廢除印花稅，恐怕會讓新北市的財政面臨更艱鉅的挑戰。

桃園市政府地方稅務局長姚世昌表示，印花稅課稅收入100%屬於地方政府，桃園市平均每年有近10億元的稅收，目前桃園正辦理各項重大建設，經費支出日漸龐大，印花稅是地方穩定的重要稅收，也是長期建設與發展所需財源，若廢止將降低地方政府自籌財源能力。

姚世昌指出，若中央決定廢除，建議依財政收支劃分法第38條之1及財政紀律法第5條規定，對於地方政府因而產生之財政缺口，其彌補財源應由中央全額專案補助，並請積極修正財政收支劃分法，以補足地方財政缺口。

台中市政府地方稅務局副局長葉國居表示，台中市的印花稅一年約有11億元，是地方重要的財源之一，中央若要取消應有完整的配套措施，以免衝擊地方建設。

高雄市長韓國瑜說，依據財政局的預估，今年的印花稅大約可以收到10億元，高雄市的財政負債第一名，若沒有這筆稅收，對市府財政是雪上加霜，期盼行政院要特別針對財政較困難的縣市提出解決方案，不然高雄市的財政真的會後繼無力。（編輯：方沛清）1080807

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