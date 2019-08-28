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印花稅擬廢除
行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅。除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政。
印花稅擬廢除
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印花稅擬廢除5/10

行政院擬廢印花稅 陳其邁：不影響地方稅收

最新更新：2019/08/28 10:55

（中央社記者廖禹揚台北28日電）行政院擬廢除印花稅，行政院副院長陳其邁今天表示，一定會在不讓任何縣市政府稅收減少的前提下，全力研議相關配套。

中央擬廢修改印花稅法，引發部分縣市政府反彈，憂心可能造成地方政府稅收減少，陳其邁今天上午出席「第四屆數位行動產業高峰會」受訪表示，廢除印花稅是許多專家學者在稅改會議中提出的建議，最重要的是考慮整體財政環境與相關配套。

陳其邁表示，考慮稅收平衡、整體歲計剩餘狀況，政府一定會站在不讓任何縣市政府稅收減少的前提下，全力研議相關配套，「請地方政府放心」。

此外，針對中方停發陸客自由行來台簽證對台灣旅遊業者衝擊，陳其邁表示，在業者面對短期「非經濟性」的衝擊時，政府會照顧觀光業者及所有小商家，包括擴大內需方案及冬遊方案等。

陳其邁表示，陸客自由行來台簽證取消，預估損失250億元觀光財，但冬遊方案產生的直接、間接財務效果則大概可達到258億元，去年來台旅客也達到1000萬人以上，相信若把環境做好，許多國家旅客都會喜歡台灣、願意再來第2次。（編輯：趙蔚蘭）1080828

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