行政院擬廢印花稅 陳其邁：不影響地方稅收

（中央社記者廖禹揚台北28日電）行政院擬廢除印花稅，行政院副院長陳其邁今天表示，一定會在不讓任何縣市政府稅收減少的前提下，全力研議相關配套。

中央擬廢修改印花稅法，引發部分縣市政府反彈，憂心可能造成地方政府稅收減少，陳其邁今天上午出席「第四屆數位行動產業高峰會」受訪表示，廢除印花稅是許多專家學者在稅改會議中提出的建議，最重要的是考慮整體財政環境與相關配套。

陳其邁表示，考慮稅收平衡、整體歲計剩餘狀況，政府一定會站在不讓任何縣市政府稅收減少的前提下，全力研議相關配套，「請地方政府放心」。

此外，針對中方停發陸客自由行來台簽證對台灣旅遊業者衝擊，陳其邁表示，在業者面對短期「非經濟性」的衝擊時，政府會照顧觀光業者及所有小商家，包括擴大內需方案及冬遊方案等。

陳其邁表示，陸客自由行來台簽證取消，預估損失250億元觀光財，但冬遊方案產生的直接、間接財務效果則大概可達到258億元，去年來台旅客也達到1000萬人以上，相信若把環境做好，許多國家旅客都會喜歡台灣、願意再來第2次。（編輯：趙蔚蘭）1080828