廢印花稅 陳其邁：地方短缺稅收中央全額補助

（中央社記者王淑芬高雄8日電）行政院擬廢除印花稅議題近來受到關注，行政院副院長陳其邁今天指出，地方所短缺的稅收，中央會全額補助，中央有配套，不會減少地方任何財源。

陳其邁今天出席在國立科學工藝博物館設立「希望．未來－莫拉克風災紀念館」揭幕活動前接受媒體聯訪做上述的回應。

中央擬廢修改印花稅法的議題近來受到關注，高雄市長韓國瑜說，一旦廢除印花稅，擔心高雄財政會雪上加霜、後繼無力，估計高雄印花稅收會短少約新台幣10億元，並向中央喊話希望補助。

陳其邁請韓國瑜放心。他說，印花稅在過去幾次稅改有很多的建議和結論，假如印花稅廢除，地方所短缺的稅收，中央一定會全額補足，不會減少地方的任何財源；簡政便民，施政讓民眾更有感，中央已研議配套措施，不足的財源由中央補足。

媒體詢問，中國暫停電影及人員參與2019年台北金馬影展。陳其邁受訪指出，中國政府應該了解「北風與太陽的故事」（寓指全力控制對方，不如放手使對方心誠悅服），用片面粗魯武斷的方式政治干預、文化跟兩岸之間的交流，只會讓台灣人民反感，也會讓兩岸人民越來越遠。

對於有媒體報導，陳其邁也是被點「2020總統蔡英文搭檔參選副手的可能人選，對選情會有加分」。陳其邁表示「只有貞邁配」，自己是行政院副院長，協助行政落實，讓人民有感，才是重最重要的事；選舉除了總統候選人，更重要是能夠選一個會做事的團隊，認為行政工作做好，對蔡總統而言就是最好的加分。（編輯：黃世雅）1080808