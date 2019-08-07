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行政院擬廢除印花稅 吳敦義：慷地方之慨

最新更新：2019/08/07 17:52

（中央社記者余祥台北7日電）行政院擬廢除印花稅，國民黨主席吳敦義今天主持中常會時強調，印花稅是地方重要稅收，蔡英文政府廢除印花稅是「慷地方之慨」，起碼應補足因此造成地方的財政缺口，否則就是不道德、不負責任。

國民黨透過新聞稿表示，國民黨中常會下午通過臨時提案，對於民進黨政府為選舉考量，亂開競選支票，既未研擬完整配套方案，片面決定廢除印花稅，建請立法院黨團全力反對廢除「印花稅法」，並對蘇貞昌內閣表達最嚴厲的譴責。

吳敦義在會中表示，印花稅為地方稅收，若能免除，會有許多業者支持，但中央政府廢印花稅實存有私心，全台有15個縣市長是國民黨籍，加上台北市柯文哲，民進黨「一殺要殺16個」，實在是不道德、不負責任、不公平、不恰當的作法，非常可惡。

吳敦義強調，廢除印花稅形同中央政府慷地方之慨，民眾或許會支持，但地方因此產生的財政缺口該如何處理。

吳敦義責成國民黨立院黨團加強督促蔡政府，至少要彌補地方財政缺口，才符合最起碼的道德，不可走偏鋒，讓地方政府更沒辦法推動建設。

吳敦義並正告蔡英文政府，「你用盡各種方法想買通人心，其實只有做好政績與服務，才能得到支持，用砍地方稅的作法，不是正道」。（編輯：楊凱翔）1080807

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