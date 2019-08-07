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行政院擬廢除印花稅 台北市：反對

最新更新：2019/08/07 16:33

（中央社記者劉建邦台北7日電）行政院擬廢除印花稅，台北市財政局今天指出，印花稅具有隨經濟發展而穩定成長特性，反映地方政府對經濟發展努力，也是重要且穩定成長的財政收入之一，反對廢除。

行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，工商團體會中提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消。行政院7月間表示，全案要由財政部提出印花稅廢止案送行政院會審議，目前財政部尚未提出廢止案。

台北市政府財政局今天發布新聞稿表示，印花稅實施至今有85年，歷經民國57、76年二次改革，基於稅收考量仍維持現狀。

財政局指出，印花稅具有隨經濟發展而穩定成長特性，也是反映地方政府對經濟發展努力，更是重要且穩定成長的財政收入之一；107年全國印花稅收入約新台幣121億元，台北市占49億元，有逐年成長趨勢。

財政局表示，廢除印花稅決策勢必嚴重衝擊地方財政，若廢除後，則需靠中央補助，等於降低地方政府自籌財源能力。

財政局指出，目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆元、地方負債9000餘億元、尚有潛藏負債17.8兆元，國家財政狀況根本沒能力廢除任何稅目，不應僅聽部分建言就做出「中央請客、地方買單」決策。

財政局表示，行政院未徵得各地方政府同意前，應收回廢除印花稅決策，才能維持地方財政穩定與健全及長期建設與發展所需財源。（編輯：李錫璋）1080807

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