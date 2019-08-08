政院擬廢印花稅 柯文哲：選票一時政策長期

（中央社記者梁珮綺台北8日電）行政院擬廢除印花稅，台北市長柯文哲今天說，要取消他沒有意見，但應說明清楚財源從哪來，「呼籲民進黨政府，選票是一時，政策是長期」，指選舉快到，人人為選票都要當聖誕老人。

另外，雙子星開發案，最優申請人南海發展公司若未能於9日和台北市捷運局完成簽約，將喪失資格，柯文哲認為，得標廠商聲請假處分不成後，一定會提抗告，案子還有得拖，這也證明「政府現今已變成企業最大的風險」。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

印花稅實施至今有85年，去年全國印花稅收入約121億元，台北市占49億元，有逐年成長趨勢，台北市財政局表示，廢除印花稅勢必嚴重衝擊地方財政，廢除後要靠中央補助，降低地方政府自籌財源能力。

對此，柯文哲表示沒有意見，但應說明補償辦法及未來少掉的錢從哪裡來，並重申有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成現在台灣政治上的困局。

他說，「選舉快到，為了選票大家都要當聖誕老人」、「不贊成選舉要到了，選舉支票一張一張這樣開，明年怎麼辦、後年呢？」並表示要呼籲民進黨政府，「選票是一時，政策是長期」。

被問及雙子星開發案相關問題時，柯文哲認為，最優申請人若未能於9日完成簽約，將喪失資格，但最優申請人也不會站著挨打，當假處分不誠實，就會提抗告，案子應會拖一陣子，「司法程序沒結束之前，台北市政府不能做任何有實質意義的處分」。

他說，政府已變成企業最大風險，指先前包括美國、日本在內，有5家廠商對雙子星案有興趣，但投標時卻只有2家，他還特地了解為何5家變成2家，得到的答覆是「美日公司都嫌台灣政治風險太高」。

外傳他已與鴻海創辦人郭台銘碰面，郭台銘說相關報導是「胡說八道」，而柯文哲昨天說是「三分真七分假」，他今天再被問到相關問題時，表示這屬於每人隱私，「其實除非說人家有同意，不然你去外面講一大堆幹什麼」。

至於與立委王金平會面，柯文哲說，台灣政局都有每人憂心之處，與重要政治人物交換意見，也很正常。（編輯：張銘坤）1080808