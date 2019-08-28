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印花稅擬廢除
行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅。除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政。
印花稅擬廢除
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印花稅擬廢除4/10

行政院擬廢印花稅 藍15縣市長齊聲反對

最新更新：2019/08/28 12:31
國民黨立委林德福（右起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等，28日在立法院黨團記者會公布15名黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅，黨團總召曾銘宗表示，行政院沒徵詢地方意見，就決定廢除，侵害地方政府的權責，也有違憲之虞。中央社記者施宗暉攝 108年8月28日
國民黨立委林德福（右起）、賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等，28日在立法院黨團記者會公布15名黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅，黨團總召曾銘宗表示，行政院沒徵詢地方意見，就決定廢除，侵害地方政府的權責，也有違憲之虞。中央社記者施宗暉攝 108年8月28日

（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨立法院黨團今天公布15位黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅，黨團總召曾銘宗表示，行政院沒徵詢地方意見，就決定廢除，侵害地方政府的權責，也有違憲之虞。

針對行政院擬廢除印花稅，國民黨立法院黨團日前就曾召開記者會，直指這一切都是為了選舉考量，會全力反對；國民黨團今天上午再度召開記者會，並拿出國民黨15縣市長的共同聲明，高聲反對廢除印花稅。

這份聲明指出，民進黨執政不力，中央政府負債新台幣6.4兆元，地方政府負債9109億元，尚有17.8兆元的潛藏負債，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收來源，現階段真的沒有能力廢止任何一個稅目。

國民黨15縣市長聲明表示，行政院在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅，企圖「中央請客、地方買單」，並藉此建立「集權又集錢」財政收支制度，完全不尊重專業考量，凸顯政府決策的粗暴無理。

國民黨15縣市長指出，國民黨為避免「印花稅存廢」成為政策買票下的犧牲品，具體提出兩大主張，包括根據財政收支劃分法及財政紀律法規定，中央政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止印花稅法，以維持地方財政穩定與健全；以及中央政府應會同地方政府全面性檢討20年未修正的財政收支劃分法，以符合現今6都16縣市實際財政需求，平衡6都與其他縣市間城鄉發展。

曾銘宗表示，從程序上來看，印花稅是地方稅，行政院未徵詢地方意見，就決定廢除，極度不尊重縣市首長，更侵害地方政府的權責，也有違憲之虞，提醒政府不要強行推動，不要選舉到了，就亂開政策支票。

曾銘宗說，印花稅本就是地方政府財源，地方政府擁有主導權，廢除後改為中央補助，要不要給錢還得看中央臉色，也難怪15位縣市長反對，國民黨團也將全力反對，捍衛地方政府的權益。（編輯：蘇志宗）1080828

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