印花稅法若廢止 蘇貞昌：不會讓地方財源減少

（中央社記者劉冠廷台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，如果立法院通過廢止印花稅法後，來不及編列預算時，中央會審酌相關財政，一定補足給地方，未來將由財政部編列預算做替代，不會讓地方財源因此減少。

行政院會日前通過廢止印花稅法，後續送立院審議，在野黨直指這將影響地方財源。親民黨立委周陳秀霞今天在立法院質詢表示，印花稅是地方稅，只要能確保補足地方稅收缺口，她給予支持，但要如何補足地方稅收的缺口。

蘇貞昌今天至立法院報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。他表示，印花稅法從民國23年實施，到現在已有85年，這是在當年政府對於經濟活動無法正確掌握情形下，所設計出的。現在政府對於經濟活動稽查等，掌握相當清楚，這個稅不但顯得老舊，且很多是重複課稅，對人民其實相當不公；他舉例指出統一發票中獎，領獎時要課所得稅，也要課印花稅，裝假牙要印花稅，土地、房屋買賣也要印花稅等。

蘇貞昌指出，這是地方稅，如果立法院通過廢止印花稅法後，來不及編列預算時，中央會審酌相關財政，一定補足給地方，未來將由財政部編列預算來作替代，不會讓地方財源因此減少。

周陳秀霞則詢問，在廢止印花稅法的同時，是否也支持廢除娛樂稅，蘇貞昌說，政府一直減稅便民，增加人民福利，並遵守財政紀律，娛樂稅確實有些項目被各界詬病，但有些社會上仍認為應課稅。周陳秀霞仍請行政院能夠進行研議，蘇貞昌允諾會研議。（編輯：楊玫寧）1080920