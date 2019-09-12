蘇貞昌：廢除印花稅 全民皆受惠

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院會今天通過廢止印花稅法，後續送立院審議。行政院長蘇貞昌說，廢除印花稅不只幫助企業，其實是全民皆受惠，例如統一發票或彩券中獎、小孩送安親班等收據，現在都有印花稅。

蘇貞昌在院會中表示，印花稅是一個存在百年的老稅，特定時空背景下的產物。過去政府缺乏機制掌握社會上各式經濟活動，最簡單的方式，就是直接要求民眾在交易憑證上貼花、課印花稅。

蘇貞昌說，印花稅法從民國23年實施至今，時空環境早已大大改變，隨著稅制成熟，政府要掌握經濟活動的機制，已相當完善，印花稅占總體稅收的比重也逐年下降，103至107年度平均每年印花稅稅收新台幣112億元，僅占全國稅收實徵淨額的0.5%，在歲入的重要性也已不若過往。

他說，印花稅的查核程序繁瑣，不僅民眾困擾、行政部門稽徵成本也高，且有重複課稅之嫌，一直是民怨、官怨之所在，廢除印花稅不只對企業經營、經濟活動有幫助，對於民眾也多有受惠。

蘇貞昌指出，許多民眾一定有被印花稅重複課徵的例子，只是大多數的人不知道而已。例如統一發票中1萬元以上，要兌領獎金時，除了要被扣繳所得稅2000元，還要再扣取40元的印花稅。連彩券中獎、領取獎助學金、裝假牙、保險理賠、買賣房地產或汽車、室內裝潢，還有小孩送安親班、幼兒園、補習班，生小孩送月子中心，長輩送安養中心的費用收據，現在都要繳印花稅，如果能夠廢除，其實是全民皆可受惠。

他表示，印花稅存廢的討論，行政部門曾經在74年、91年、94年三度建議改善或廢除，立法部門也一樣曾在91年、94年及99年三度提案廢止印花稅，可見這是不分藍綠，不論誰執政，朝野都共同支持簡政便民的進步做法。這個議題歷年來已多次討論，最終皆因替代財源問題而不了了之。

他表示，進行輕稅簡政的改革，既要促進經濟發展，也讓全民受惠，同時也不會讓地方財源受損，印花稅如果經立法院通過廢止後，將由中央專案全額補足地方所減少的稅收，未來也會納入財政收支劃分法通盤處理。因此，各縣市不會有實質稅損，更沒有所謂「中央請客、地方買單」的問題。（編輯：楊凱翔）1080912