藍質疑廢除印花稅是選舉考量 綠駁斥盼理性討論

（中央社記者王揚宇台北6日電）國民黨立法院黨團今天質疑，行政院擬廢除印花稅，一切是為了選舉考量；民進黨黨團書記長李俊俋說，廢除印花稅與否其實已討論了10幾年，所以與選舉根本無關，盼大家理性討論。

行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，工商團體會中提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委費鴻泰及賴士葆，今天於立法院召開記者會，質疑廢除印花稅是為了選舉考量，也說國民黨團在立法院下個會期將全力反對廢除印花稅法。

曾銘宗表示，印花稅從民國23年開始實施至今，已有85年的歷史，其間歷經2次賦稅改革，經各方利弊分析及檢討後，基於稅收考量，仍予維持；台灣財政並非充裕，任何稅目的廢除，牽涉經濟活動及財政健全相關問題，應該尊重專業。

曾銘宗質疑，印花稅每年稅收計新台幣121億元，是地方政府一項穩定的稅收收入，廢除印花稅將造成地方政府的稅收損失，這恐怕是因為選舉要到了，蔡政府亂開政策支票，而且廢除的稅收損失將由全民買單負擔，這合理嗎。

賴士葆指出，廢除印花稅，某種程度是讓地方的權力越來越少，一切要仰賴中央的鼻息，根本是在架空地方政府，使中央「集錢」、「集權」，便於選舉操作。

李俊俋指出，廢除印花稅與否在社會上已討論了10幾年，因此與選舉根本無關，未來相關法案送到立法院後，希望大家能理性討論。

民進黨立委何志偉說，廢除印花稅不見得就表示政府抽不到稅，而是可降低中小企業報稅時的行政作業成本，而且最重要的，稅要簡單方便好計算，讓民眾、中小企業輕鬆一點。（編輯：黃國倫）1080806