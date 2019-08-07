北市不滿廢除印花稅 財部：將依法補足短少財源

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）印花稅擬廢除，台北市今天強烈表達反對立場，認為將降低地方自籌財源能力。財政部官員回應，廢除印花稅後，依法一定會補足地方財源缺口，至於補助規模怎麼訂，未來會找地方政府共商。

財政部擬廢止印花稅，台北市政府今天表態強烈反對，認為依照目前國家財政狀況，根本無力廢除任何一個稅目，廢除印花稅改靠中央補助，等於降低地方政府自籌財源的能力，不應僅聽部份建言就做出決策。

財政部官員接受中央社記者電訪時重申，根據財政收支劃分法規定，印花稅稅收屬於直轄市及縣市財源，若因修法造成印花稅收減少，中央政府必須籌妥替代財源；印花稅廢除後，一定會依法補足地方財政缺口。

官員指出，印花稅廢止案報請行政院核定後，預計下半年送立法院完成修法。

官員進一步解釋，會思考廢除印花稅，主要是考量印花稅存有許多不合時宜之處，過去賦稅改革委員會就多次建議廢除，民國74年營業稅制改為「加值型營業稅制時」時，也曾考慮過要取消印花稅，立委也多次提案要廢除，但卡在難以找到替代財源，因此一直沒有具體進展。

財政部官員指出，實務上，印花稅的稅源很難掌握，容易有漏報情形，加上進入數位時代，交易型態改變，紙本憑證日益減少，使用電子郵件作為交易憑證，是否屬於印花稅課徵範圍，認定上越來越容易產生爭議；印花稅為老舊稅制，確實存有檢討必要。

至於地方政府關切的替代財源，財政部官員表示，現階段不可能以新增稅目或加稅方式來籌措替代財源，初步規劃將以編列「計畫型補助」預算方式，補足地方財源；至於補助金額，規劃以近年印花稅平均數來訂定，屆時會找主計總處及地方政府一同研議。

官員補充，不過，按流程必須先修法廢止印花稅法，才能編列預算補助，預估來不及將補助編入109年度預算，印花稅法若順利於明年元旦走入歷史，暫時替代財源將先由主計總處籌措；但長期來看，仍希望修正「財政收支劃分法」，整體解決中央、地方財政分配問題。（編輯：林孟汝）1080807