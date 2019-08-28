駁斥討好建商 財政部：廢除印花稅全民都受惠

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）行政院擬拍板廢除印花稅，遭質疑是為討好有錢人、建商。財政部今天召開記者會澄清，印花稅一直以來存有重複課稅爭議，且不論富人、一般人都有可能繳納，廢除絕非獨厚有錢人，而是全民受惠。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，反對廢除印花稅，認為印花稅為地方政府穩定收入來源，廢除後改為中央補助，等於看中央臉色，事前也為未徵詢地方政府意見；並質疑廢除主要為討好有錢人及工商團體，最大受益者為建商，要求在沒找到長期穩定替代財源前，不可擅自廢止。

財政部今天臨時召開記者會說明。財政部次長吳自心強調．廢除印花稅不可能是為富人減稅，第1，一般人也常需要繳納印花稅，例如進行不動產買賣時，或到郵局領取新台幣1000元以上發票獎金時；第2，印花稅只是針對「憑證」課稅，與主要功能在「量能課稅」（所得越高者課越多稅）的所得稅不同。

吳自心表示，加上印花稅一直以來引發不少重複課稅的疑慮及爭議，過去也多次有廢除聲浪，加上稽徵成本高，確實有檢討必要，廢除後的利益是全民受惠。

吳自心認為，廢除印花稅會引起這麼大的關注，關鍵在於地方政府擔心才財源會減少，以及廢除後，中央政府補足的稅收該怎樣分配給各地政府。

對此，他重申，中央保證會依法補足地方政府因廢除所短少的印花稅財源，主計總處已確認財源無虞；等印花稅經立法院三讀廢止後，會找地方政府、主計總處來開會，討論如何計算各縣市後續年度可獲得的財源規模，在取得共識狀態下，決定計算公式。

吳自心舉例，2009年遺贈稅稅率由50%降低為10%，也因此造成地方政府財源損失，依法一樣是由中央政府補足短少財源，當時與各縣市取得共識，以「調降稅率前3年度稅收的平均數，減除調降當年度或以後年度稅收差額」，每年編列預算補足。

另外像土增稅也有類似情形，2005年土增稅稅率調降，根據當時地方政府共識，是以「修法前1年實徵稅額加上往後各年稅收的7%」來計算補助金額；根據稅目性質不同，討論出的補足公式也有差異。

吳自心強調，「之後即使歷經金融海嘯，中央的補助也未曾因此減少」，依法該補足的就會補足，補足預算公式因為是與地方政府討論出的結果，在取得共識的狀況下，之後也沒有地方政府抱怨。

財政部賦稅署署長李慶華補充，假設印花稅廢止案能如期於今年底在立法院三讀通過，規劃是從2020年元旦正式廢止，但因明年度總預算已編列完成，因此規劃2020年將暫時由特別統籌分配稅款支應，2021年起以財政部編列計畫型補助款支出。（編輯：楊凱翔）1080828