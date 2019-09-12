美中貿易緊張雖緩和變數仍多 亞股走勢分歧

美中貿易緊張浮現緩和跡象，但亞股12日走勢分歧，分析師提醒要對貿易相關新聞謹慎以待。圖為東京證券交易所。（中央社檔案照片）

（中央社香港12日綜合外電報導）美中貿易緊張浮現緩和跡象，讓投資人對下個月舉行的美中高層級磋商有突破性進展抱持希望，但分析師提醒謹慎以待，亞股今天走勢分歧，本週漲勢難以持續。

法新社報導，美國總統川普昨天表示，將延後兩週調升對價值2500億美元中國商品加徵的關稅稅率，數小時前北京當局才宣布豁免美國部分產品關稅。

這些消息給投資人注射一針強心劑。與此同時，市場也靜待美國聯邦準備理事會（Fed）和歐洲央行的重大決策，外界預期央行將進一步寬鬆貨幣政策。

華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp.）經濟學家謝棟銘（Tommy Xie）說，延後加徵關稅「顯示川普不希望在10月初貿易談判之前提高關稅，這創造了良好條件」。

昨天的發展普遍受到市場的歡迎，但亞股未能守住盤初漲勢。萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）提醒，要對貿易相關新聞謹慎以待。

他在報告中指出：「一如總統的關稅推文…對股市注入更多動能，當中最有可能的就是新興市場股市，不過，水能載舟，亦能覆舟。市場心理受到令人難以捉摸的總統所發的推文左右。」

東京股市今天收漲0.75%，上海股市收揚0.75%，雪梨股市收盤微漲0.25%，台北股市收高0.34%。香港股市收跌0.26%，新加坡股市收挫0.30%，威靈頓股市收盤挫0.18%，雅加達股市收跌0.62%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1080912