隱私權受矚 牽動人工智慧消費產品發展

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）資策會表示，隱私權議題將對人工智慧消費性產品市場發展造成影響，若國際大廠針對消費者的隱私權保障存在漏洞，將降低一般消費者對智慧化產品的信任與採購意願。

資策會產業情報研究所（MIC）觀察，智慧科技應用與消費者隱私權界線之間衝突，已經浮上檯面，各國的隱私權法規，逐漸朝著嚴格方向制定發展，也導致許多人工智慧（AI）產品開發廠商，態度觀望。

MIC資深產業分析師葉貞秀表示，隱私權議題將對人工智慧消費性產品市場發展造成影響，台灣廠商雖以硬體開發設計為主，但仍需持續觀察歐洲市場的擴展受限，是否影響台灣廠商訂單。

葉貞秀指出，一般家用監控攝影機，可依照客戶要求的儲存期限刪除，但具備事件偵測與辨識等人工智慧功能，對於資料蒐集的需求較高，若國際大廠針對消費者的隱私權保障存在漏洞，將降低一般消費者對智慧化產品的信任與採購意願。

為保障消費者隱私，MIC指出，歐盟在2018年實施一般資料保護法（GDPR），限制企業使用歐盟居民個人資料的範疇，美國加州隱私權法（CCPA）也將在2020年實施，消費者將有權得知企業所搜集的個人資訊、刪除資訊，同時了解個人資訊是否被出售或洩漏等。

葉貞秀認為，國際大廠雖然期望盡可能蒐集更多的消費者數據以升級服務，不過消費者意識抬頭，未來不經同意即運用使用者資料、甚至提供第三方使用的做法，將為未來人工智慧消費性產品與市場發展埋下隱患。（編輯：林興盟）1080913