iPhone舊機降價拚買氣 法人看好3類蘋概股

（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果公司發表iPhone11系列新機，法人認為新一代iPhone規格升級有限，主要驚喜在於產品定價，但因舊機種降價有助提升需求，相對看好光學鏡頭、軟板業者及iPhone XR供應商。

蘋果（Apple）於台灣時間9月11日凌晨舉行產品發表會，展示iPhone 11系列新手機、Apple Watch Series 5、第7代平價iPad，並公布影音服務Apple TV+與遊戲服務Apple Arcade的價格及上線時間。

法人表示，新一代iPhone硬體規格大致符合市場先前預期，主要驚喜在於產品定價。其中LCD螢幕機種定價699美元（約新台幣2.16萬元），較去年推出的iPhone XR新機價低了50美元。此外，蘋果也將iPhone XR的價格大幅調降150美元至599美元，有助於提升產品整體實際銷售，因此維持今年新iPhone出貨6000萬支到6500萬支的預估，而今年iPhone總出貨量預估為1.82億支。

儘管部分產品售價令市場驚喜，但法人認為，新一代iPhone的規格升級有限，預計2020年下半年推出5G iPhone時，才有機會見到較明顯的規格改變。基於iPhone XR與iPhone 8等舊機種價格下降，法人仍看好相關市場需求。

另一方面，蘋果第5代智慧手錶Apple Watch Series 5未如市場預期般具備吸引人的健康相關新功能，例如血壓、血糖量測或睡眠紀錄，因此法人維持今年Apple Watch出貨3300萬支的預估。

法人指出，鏡頭、電池續航力與快充轉接頭是iPhone 11系列3款新機硬體升級的主要部分，整體硬體規格並無太多令市場驚豔之處，較看好光學鏡頭、電池、Type-C快充與軟板業者，包括大立光、玉晶光、華通、台郡、臻鼎、欣興、新普、嘉澤。

觀察法人較看好營運前景的業者，多數為舊機種iPhone XR供應商，其中金屬機殼廠可成與代工廠和碩尤其專注採用LCD螢幕的iPhone機種，法人估計iPhone占可成與和碩整體營收比重為30%到40%、55%到65%。

因應蘋果新產品價格調整，法人預期iPhone與Apple Watch的台灣供應鏈股價應出現中性或略正面反應。有鑑市場對於需求的低預期，整體下檔風險有限，短期主要先留意iPhone在9月13日開放預購後的需求，若銷售狀況較預期熱絡，將形成供應鏈的股價利多，相對看好鏡頭、軟板與iPhone XR供應商。

根據蘋果台灣官網顯示，iPhone 11 Pro系列新機以新顏色「夜幕綠」最搶手，5.8吋的iPhone 11 Pro和6.5吋的iPhone 11 Pro Max大部分容量版本的「夜幕綠」都要2到3週才能到貨，其他顏色有不少都可在20日開賣當天到貨。

台灣電信三雄的預約狀況也很熱烈，遠傳電信11日上午11時起開放iPhone 11線上預約，10分鐘內預約瀏覽人數衝破上萬人；中華電信在12日下午3時開放官網限量預約iPhone 11全機型，8分鐘立即額滿。（編輯：鄭雪文）1080915