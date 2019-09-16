西門子歌美颯在台風機機艙組裝廠 拚2021年投產

（中央社記者廖禹揚台中16日電）西門子歌美颯在非歐洲區的首座離岸風機機艙組裝廠將落腳於台中港，今天舉辦設置計畫啟動儀式，預計最快在2021年正式開始生產。經濟部長沈榮津期盼，後續能在台建立細部組裝廠。

西門子歌美颯今天在台中港舉辦機艙組裝廠在台設置計畫啟動儀式，經濟部長沈榮津出席致詞感謝西門子歌美颯配合政府在地化政策，落實產業在台深耕，也表示期盼後續能進一步在台灣建設細部組裝廠。

對此，西門子歌美颯全球離岸風電執行長諾恩（Andreas Nauen）也表示希望有機會能在台灣做進一步生產工作，以進軍其他亞洲國家，不過仍須視後續接單狀況而定，希望能有更多大訂單挹注。

諾恩笑說，啟動儀式現場吹起大風，相信大家都感受到台灣的風力資源，加上政府也相當積極，希望有機會能持續在台深耕。諾恩也指出，目前將建設的機艙組裝廠生產組件超過8000個，對台灣產業而言將有很多合作機會。

西門子歌美颯在台接單約達2GW，目前正就機艙組裝廠申請建照，規劃於2020年開始進行機艙組裝廠興建工程，包括機艙組裝、測試、倉儲、辦公室、戶外倉儲等設施，2021年可開始生產，將優先支持沃旭能源旗下大彰化離岸風電東南與西南計畫共900MW風場。

西門子歌美颯亞太區離岸風電執行總經理史汀柏格（Niels Steenberg）表示，後續將藉此組裝廠，提供更多擴展在地供應商網絡的機會，並培養具有離岸風電技術的人力，協助台灣成為亞太離岸風電先驅。

為推動台中港離岸風電產業發展，西門子歌美颯2017年底與台灣港務股份有限公司台中港務分公司簽署合作備忘錄，並於今年中與台中港務分公司簽署台中港工業專業區（II）約3公頃土地租賃暨投資經營案的土地租賃契約。（編輯：黃國倫）1080916