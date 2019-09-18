推動亞灣區 綠委盼為高雄注入經濟動能

（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨高雄市立委賴瑞隆今天舉行亞洲新灣區產業座談會時說，高雄這幾年經濟轉型走的辛苦，期盼中央做領頭羊與地方齊心協力，透過亞灣區開發為高雄注入經濟成長動能及轉型成功，減緩南北發展失衡問題。

賴瑞隆從105年9月起就開始舉辦「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」座談會，今天來到第11場，並邀集國家發展委員會主委陳美伶、經濟部長沈榮津等人，共同關心亞洲新灣區產業發展進度等議題。

賴瑞隆說，亞洲新灣區有600公頃的土地，過去是工廠用地，與國發會、經濟部等單位多年討論下來，大家從一開始沒有具體的想法，到現在規劃出體感科技等5大方案，作為亞洲新灣區發展的產業。

賴瑞隆指出，觀察全世界的港口城市，不管是從雪梨到阿姆斯特丹等，港口城市的港區幾乎是非常重要的精華地帶，而高雄也具備這樣的潛力。

賴瑞隆表示，亞洲新灣區的相關發展計畫已逐步落實，而這只是一個啟動而已，對於高雄與台灣的長遠方展，還有很多事情要做，期待中央做領頭羊、公營事業帶頭投資，讓亞洲新灣區開發成功，給高雄帶來產業轉型，使優秀人才繼續留在高雄，也吸引世界級人才來到高雄，讓南台灣的經濟持續往上走，減緩南北失衡問題。

國發會書面報告則指出，為協助高雄市政府推動亞灣區產業發展，相關部會積極推動「體感經濟」、「物聯網」、「藍色經濟」、「智慧城市」及「新南向基地」等各項計畫，國發會為管控相關部會進度，已召開3次執行情形會議。

報告內容提及在亞洲新灣區，包括經濟部工業局、交通部、國發會等單位，推動「體感科技基地－體感園區計畫」等21項計畫，總經費達新台幣74.24億元，而在民國109年的經費則為7.11億元。

關於體感經濟執行狀況，為鼓勵廠商於高雄市運用體感科技進行商業試驗，經濟部補助高雄市政府辦理體感科技園區計畫，107年計補助23件計畫、合計經費1.1億元，108年計補助36件計畫、合計經費2.01億元。（編輯：楊凱翔）1080918