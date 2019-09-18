劉德音提4建議 盼台灣半導體維持榮景

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台積電董事長劉德音今天對台灣半導體發展提出4點建議，包括半導體要發展成為全球不可或缺的科技夥伴，期望能夠維持台灣半導體榮景。

劉德音今天下午出席國際半導體展科技智庫領袖高峰會，演講台灣半導體技術的未來60年。他說，半導體積體電路問世至今已60週年，半導體持續發展，未來在我們週遭將無所不在。

對於半導體發展是否會再持續60年，劉德音持樂觀看法，他表示，台積電目前已量產超過100萬片12吋晶圓，提出的7奈米製程是給全世界創新者使用。

劉德音說，台積電5奈米已經準備生產，明年將是快速成長的一年，明年研發重心將是3奈米。台積電將釋放半導體客戶的創新，未來每個人口袋裡如果都有量子電腦，台積電一定不會缺席。

針對台灣半導體未來發展，劉德音提出4個建議，他表示，台灣半導體要發展成為全球不可或缺的科技夥伴，台灣半導體應加速發展，結合IC設計、製造、封裝整個產業鏈，保持技術領先優勢。

劉德音說，台灣半導體還要加強基礎研發動能，動態隨機存取記憶體（DRAM）、面板與有機發光二極體（OLED）都是警惕例子，隨著全球板塊重整，逐漸失去競爭力，政府應提出研發投資租稅誘因，增強研發動能，產學也應攜手合作，吸引人才加入半導體。

劉德音表示，台灣地狹人稠，企業應致力發展先進綠色製造，節能減碳、控制空氣污染，尋求與環境共存共榮共生下個60年。

台灣也應推展人工智慧（AI）與5G應用在智慧製造，劉德音說，高速運算應用會帶給先進製造更快進步及更高突破，並為台灣所有產業帶來加乘動能。（編輯：張均懋）1080918