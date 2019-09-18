林百里：拚AI美中歐爭霸 台灣經濟成長不可缺

廣達電腦董事長林百里18日出席國際半導體展科技智庫領袖高峰會時表示，人工智慧（AI）由美國領跑，中國超車，歐洲緊追，他評估，台灣發展AI產業，到2035年國內生產毛額（GDP）成長率可達3.6%，但若無AI恐怕只剩1.9%。中央社記者裴禛攝 108年9月18日

（中央社記者潘智義台北18日電）廣達電腦董事長林百里表示，人工智慧（AI）由美國領跑，中國超車，歐洲緊追，但很難有一家公司獨大，壟斷整個市場。

林百里今天在台北舉行的2019國際半導體展演講時指出，美國在AI人才、研究、發展、硬體領先，但在應用、資料方面卻是中國跑在前面。國際知名的9大企業，包括Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（amazon）、臉書（Facebook）、IBM、Apple、百度、阿里巴巴、騰訊都積極朝向雲端發展。

他以開玩笑的方式指出，現在談未來60年的產業發展，有很多的事無法預知，畢竟60年後自己都不知道在哪裡，甚至還要靠科幻小說惡補，現在才能分析未來60年的人工智慧發展，但台灣一定要發展AI產業。

他評估，台灣發展AI產業，到2035年國內生產毛額（GDP）成長率可達3.6%，但若無AI恐怕只剩1.9%。

他說，人工智慧應搭配真人的智慧發展，否則只會徒勞無功，從電腦、雲端計算到AI解決方案，都必定如此，未來也將更重視個人隱私，其實現在的使用者已意識到自我隱私的重要。

他表示，傳聞中國有一個網站為吸引人，提出「你把你的臉刷一下，照一張相」，放進網站的系統，即可把自己變成任何電影的男主角或女主角。這個網站一開始上架，就吸引幾千萬人去使用，但當有人警告網站可能把使用者的臉做其他用途時，網站馬上乏人問津。

林百里指出，人工智慧產業近年才快速發展，相信還有很多的機會，成長空間還很大。（編輯：蘇志宗）1080918