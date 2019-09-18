攻600億烘焙商機 全聯挑戰2020年成全台最大通路

（中央社記者蔡芃敏大阪18日電）全聯搶攻白金商機，旗下麵包廠將在11月啟用，每天將生產25萬顆冷凍麵團，全聯表示，現烤麵包將在明年底導入全台近千間門市，有望成為全台最大現烤麵包通路。

看好台灣烘焙業1年有新台幣600億元商機，全聯展現進攻市場決心，繼去年砸下約8億元買下白木屋股權，今年2月又與日本H2O RETAILING株式會社合資成立「全聯阪急麵包公司」。全聯指出，自購入白木屋股權、購買設備及廠房，至今已經砸下約15億元投入烘焙市場。

截至8月，全聯已有113間門市販售現烤麵包商品，全聯旗下的白木屋廠房將在11月啟用，2條產線每天將可生產25萬顆冷凍麵團，全聯表示，全台約千家門市將在2020年底前全數販售麵包，屆時將成為全台最大現烤麵包通路。

全聯烘焙業績今年前7月達8700萬元，銷售超過324萬個麵包。全聯表示，從日本進口冷凍麵團、原料，但麵包均價才30元，至今還是「賣一賠一」，不過，希望現烤麵包能成為門市「帶路雞」，帶動消費者上門頻率、拉長停留時間，而麵包香氣也能替門市氛圍加分。據統計，相較一般門市，販售現烤麵包門市來客增加約2成。

全聯也說，麵包目前已有100種口味，其中，像是熱賣第一名超過20萬顆的「丹麥菠蘿麵包」，就是台灣研發後紅到日本的商品。

除了全力搶進平價麵包市場，白木屋烘培廠預留了2條生產線，全聯營運長蔡篤昌表示，將視消費者接受度及需求，再調整銷售策略，不排除販賣高單價、手工麵包。（編輯：張均懋）1080918