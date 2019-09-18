保險區塊鏈平台需優化 壽險公會：10月無法上線

（中央社記者劉姵呈台北18日電）壽險公會今年啟動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」計畫，針對媒體報導平台將於10月上路，公會今天澄清，計畫已進入測試尾聲，但還要進行流程改進及優化工作後才能正式上線。

為推動保險業導入金融科技，藉以改善業界的行政作業效率及作業成本，並提供保戶更好的服務體驗，自今年5月起，壽險公會偕同保險犯罪防制中心共同推動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」計畫。不過，外傳此平台將於10月上線，壽險公會今天發布新聞稿澄清，目前區塊鏈平台計畫已進入測試尾聲，但仍須一定作業時間後才能正式上線，不是傳言將於10月上路。

再者，壽險公會也指出，參與相關驗證測驗工作的保險公司為8家，非媒體報導的6家，包括有台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽及元大人壽8家會員公司。

壽險公會表示，此平台初期採取概念驗證（POC）方式，先以主管機關於去年核復同意的保單電子化方案為基礎，利用區塊鏈技術的分散式儲存，及不可否認的特性，就跨公司電子化保單資料統整及存證作業導入區塊鏈技術驗證其可行性。未來希望以此平台為基礎，發展保單電子化存摺，方便消費者掌握自身及家人保單狀況，若保單內容有所爭議，也可透過此平台提供具公信力的保單內容作為認定準據。

另外，由於保戶在申請契約保全變更或保險事故發生後申請理賠時，常因投保多家或多張保單，須奔波於不同公司提出申請，造成保戶時間浪費與不便，壽險公會表示，目前已有部分會員公司（如台灣人壽、國泰人壽、新光人壽等）與醫院洽談合作，就所屬公司保戶住院就醫時的資料與公司理賠系統進行串接，達到快速理賠的目的。

為了解決保戶問題，壽險公會也邀請會員公司組成專案小組，由新光人壽及國泰人壽代表，分別擔任召集人及副召集人負責統籌相關事宜，以概念驗證計畫及公司的實作經驗為基礎，就保全及理賠服務導入區塊鏈技術的可行性進行研議。

壽險公會最後強調，若在適法性、技術面及相關的資安、風控及消費者權益確保等層面上均屬可行，將於呈報主管機關核可後，才會開始推動，但同樣仍須一定研議時間，外傳將在10月上路也非事實。（編輯：張均懋）1080918