房仲估2021年新增供給爆量 房價難有上漲空間

（中央社記者韋樞台北18日電）永慶房產集團統計發現，今年前7月新屋使用執照核發5.27萬戶，創11年來第3高；建照核發8.18萬戶，創11年來新高。永慶表示，這代表2021年到2022年新增供給爆量，房價不易上漲。

永慶房產集團今天舉行2019年第4季永慶房產趨勢前瞻報告記者會，業務總經理葉凌棋表示，依內政部的統計顯示，今年前7月全台新屋使用執照核發5.27萬戶，年減2%，創11年來的第3高，顯示目前大量餘屋加上使照新增供給多，市場供過於求隱憂未除，今明兩年的市場賣壓仍大，房價難有上漲空間。

至於代表預售屋的建築執照核發量，葉凌棋指出，今年前7月核發量高達8.2萬戶，年增20%，創11年來新高，推估今年全年建照量達14萬戶，這14萬戶會在2年施工期之後的2021年到2022年上市，推升新增供給爆量。

觀察7大都會區前7月建照核發數，桃園1萬172戶，年增35%；台中1萬5759戶，年增39%、台南8102戶，年增46%，年增幅頗高，須特別留意；而台北市有6118戶，年減8%，但亦為11年以來次高，台中、台南、高雄建照核發數創11年新高，須要警戒。

葉凌棋說，今年前7月全台房屋交易量已達17.3萬戶，年增6.7%，推估第4季房市交易量應較去年同期小增，預估2019年全年房市交易量約28.8萬戶到29.5萬戶之間，年增3%到6%，將超過有望超越2015年的29萬2550戶。（編輯：黃國倫）1080918