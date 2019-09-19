台積電開盤迅速填息 創高市值逼近7兆元

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）晶圓代工龍頭台積電今天除息交易，第1季每股現金股利配息2元，開盤股價最高來到268元，迅速填息完畢，市值逼近新台幣7兆元，穩居台灣上市櫃單一公司最高市值。

台積電6月5日臨時董事會核准今年第1季現金股利每股新台幣2元，訂今天為普通股除息交易日。

台積電昨天收盤價267元，今天除息參考價265元，早盤走勢堅挺，開盤最高來到268元，漲1.13%，迅速完成填息，並創還原權值後高點，市值來到新台幣6.95兆元。

台灣證交所指出，台積電今天除息交易，發行市值減少約新台幣518億元，占發行量加權股價指數約17.32點。

今年是台積電多次除息的第一年，6月24日除息一次，配發2018年每普通股現金股息8元，6個交易日填息完畢；今年第1季現金股利每股2元，今天是除息交易日，現金股利10月17日發放；第2季每股現金股利2.5元，除息交易日訂12月19日，預計2020年1月16日發放。

台積電未來每季現金股利配發月份訂為每年1月、4月、7月及10月。

展望先進晶圓製程發展，台積電昨天指出，7奈米晶圓製程去年開始量產，5奈米製程相關生態圈已準備就緒，未來將有3奈米製程，隨著晶圓製程節點進步，未來也有可能發展2奈米，甚至是1奈米。

台積電8月晶圓出貨暢旺，單月營收攀高至1061.18億元，月增25.2%，也較去年同期增加16.5%，刷新歷史新高。

台積電7月及8月合計營收達1908.76億元，法人預期，客戶需求依然強勁，台積電9月業績可望有不錯表現，第3季營運目標應可順利達成，季營收將達91億至92億美元，將季增18%。（編輯：楊玫寧）1080919