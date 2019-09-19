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亞鄰最低價抑低漲幅 汽油下週估漲4角或5角

最新更新：2019/09/19 11:27

（中央社記者廖禹揚台北19日電）依油價公式估算，23日起各式汽油價格將調漲新台幣0.9元、柴油調漲1元。不過，調漲後汽油價可能觸及亞鄰最低價，預估中油每公升吸收0.4至0.5元，汽油實際估漲0.4或0.5元。

若依公式估算後考量亞鄰最低價限制，調整後92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7或30.8元、超級柴油每公升25.6元。實際調整金額依中油22日中午公布為準。

沙烏地阿拉伯油田日前遭攻擊，導致國際油價上漲，根據中油官網，累計至18日的7D3B週均價為為65.25美元，較上週60.73美元上漲4.52美元。新台幣兌美元匯率31.012元，較上週31.189元升值1.77角。以此估算，下週各式汽、柴油應各調漲0.9及1元。

不過，調漲後汽油價格可能觸及亞鄰最低價，預估各式汽油漲幅將由中油吸收0.4至0.5元、柴油不吸收。此外，沙國已宣布9月底可恢復生產，國際油價回跌，近期可能持續走跌，最終調幅仍有觀察空間。（編輯：楊凱翔）1080919

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