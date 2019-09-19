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海外資金專法效果顯現 11案申請匯回規模17億

最新更新：2019/09/19 15:36

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）引導海外資金回流效果顯現，根據5區國稅局統計，海外資金專法8月15日上路以來，已有11案提出申請，合計匯回資金達新台幣17億元，觀察台商對專法詢問熱度頗高，看好後續將有更多案件遞件。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）今年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可再享減半優惠稅率（4%及5%）。

根據各區國稅局統計，海外資金專法上路至今1個多月，申請案件累計已有11件，分別為台北市國稅局的1件（企業申請）、北區國稅局的5件（企業1件、個人5件）、中區國稅局的4件（企業3件、個人1件）以及高雄國稅局的1件（企業申請），總計匯回規模達17億元左右。

國稅局官員表示，申請適用專法將資金匯回的企業，大多都有實質投資意願，資金匯回後會向經濟部提出投資計畫，申請適用減半優惠稅率；台商個人對專法的詢問熱度也不低，動機大多與個人生涯規劃（如退休）或有意回台投資特定產業有關，看好後續還會有更多申請案件遞件。（編輯：黃國倫）1080919

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