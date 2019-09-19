楊金龍聽到豪宅售價嚇一跳 重申對房市2立場

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天舉行第3季理監事會，媒體於會後記者會詢問，市場消息指出，信義區豪宅陶朱隱園每坪單價高達新台幣600萬元，央行總裁楊金龍當場愣住，直言他聽到此事時，第一個反應是「有可能嗎？」

央行理監事會會後記者會上，有媒體詢問，市場推算台北市信義區豪宅陶朱隱園的成交價單坪超過600萬元，央行對這件事情看法為何，未來有打算解除豪宅管制嗎。

聽到600萬元的數字後，楊金龍當場愣住，過了幾秒才回神；他隨後表示，其實先前有同事向他報告此事，但他第一反應是「有可能嗎？」也因為抱持懷疑態度，當下沒有馬上探討此事對市場的影響。

楊金龍接著表示，央行目前沒有打算放寬豪宅管制，這次理監事會中，也有理事相當關切房市，建議不能只有央行關注，好幾個部會都要一起從需求、供給、制度面共同來討論。

楊金龍重申，就央行立場，關心的是房市對金融穩定的影響，以及資源配置是否扭曲；在房地產議題上，內政部是統籌機構，除了住宅政策，也設有平台，有需要會請相關部會召開會議。

至於央行對於囤房稅的看法，楊金龍表示，以政策工具而言，租稅會比利率有效，若租稅能和總體審慎措施來搭配，效果會更好。（編輯：黃國倫）1080919