市場波動挫買氣 前8月投資型保費年減14.7%

（中央社記者劉姵呈台北20日電）因資本市場波動，壽險公司投資收益不如預期，今年至8月底傳統型初年度保費收入較去年同期僅增加9.1%；此外，投資型保險同樣受到影響，買氣持續低迷，至8月底初年度保費收入較去年大幅衰退14.7%。

根據壽險公會統計，今年至8月底止壽險業總保費收入達2兆2220億元，較去年度2兆1753.8億元增加2.1%；其中初年度保費收入有8065.3億元，較去年度7841.68億元增加2.9%，續年度保費收入1兆4155億元，較去年度1兆3912.1億元，增加1.7%。

細分8月底止傳統型與投資型保險商品保費收入，傳統型保險商品合計達1兆9935.6億元，較去年度成長3.9%，其中初年度保費收入6308.36億元，僅較去年度增加9.1%，續年度保費收入1兆3627.24億元，較去年度增加1.7%。

壽險公會表示，因利變型保單為傳統型商品初年度保費的主力，第一季底初年度保費收入相較去年同期尚有35.4%的成長，但壽險公司因資本市場波動，投資收益不如預期，自第二季以來壽險公司紛紛調降保單宣告利率，至8月底傳統型初年度保費收入較去年同期僅增加9.1%。

另外，投資型保險商品合計有保費收入有2284.68億元，較去年度衰退11.2%；其中初年度保費收入1756.93億元，較去年度減少14.7%，續年度保費收入527.75億元，較去年度小增3%。

壽險公會指出，投資型保險商品同樣受到資本市場波動影響造成買氣持續低迷，至8月底投資型初年度保費收入相較去年同期大幅減少14.7%。

另一方面，壽險公會也統計，細究傳統型保險各險種的初年度保費收入看來，其中壽險有5551.51億元，較去年度增加10.3%；傷害險81.95億元，較去年小幅增加0.6%；健康險261.1億元，較去年增加17.7%；不過，年金險為413.79億元，較去年度減少7.6%。另從投資型保險各險種的初年度保費收入看來，其中壽險有1235.12億元，較去年大幅減少21.4%；年金險521.82億元，僅較去年增加6.7%。（編輯：林興盟）1080920