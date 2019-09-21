致力綠能 台灣中油獲亞洲卓越企業暨永續發展獎

亞洲卓越企業暨永續發展獎頒獎典禮20日晚間在曼谷登場，台灣中油獲頒亞洲最具影響公司以及綠色創新獎，是台灣第一個獲得此獎的公司。中為台灣中油企研處副處長陳兆裕。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年9月21日

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）亞洲卓越企業暨永續發展獎頒獎典禮昨天晚間在曼谷登場，台灣中油由於長年在永續發展和綠能上的努力，獲頒亞洲最具影響公司以及綠色創新獎，是台灣第一個獲得此獎的公司。

由馬來西亞公司MORS Group從2014年起舉辦的亞洲卓越企業暨永續發展獎（Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards，ACES），長期致力於向亞洲企業推廣革命性的領導及永續發展之企業文化。

該獎項分為領導（Leadership）及永續（Sustainability）二大類，二大類下還有各子項，除表彰國際標竿企業，也鼓舞新創公司、中小企業和企業領導者。

今年度的ACES獎項評選，共有326家亞洲企業獲提名參賽，150多家企業進入候選名單，最終有59家企業及領導人勝出為年度各獎項得獎者，台灣中油是第一個獲得此獎的台灣公司。

台灣中油獲得兩個獎項，分別為領導獎（Leadership Award）下的亞洲最具影響公司（Asia’s Most Influential Companies），以及永續獎（Sustainability Award）下的綠色創新獎（Green Innovation Award）。

台灣中油企研處永續規劃組組長關家祺表示，原先台灣中油申請的是永續獎下的綠色企業獎（Green Companies），評審委員認為台灣中油在環境永續的政策和創新作為，已超越綠色企業獎項的評選要項，評委會一致決議本年度新增綠色創新獎給台灣中油公司。

評委會指出，台灣中油在台灣展示了永續發展的創新模範，倡導永續倡議包括減少產品對環境的影響、提高資源使用效率或使用替代技術和製程。

台灣中油企研處副處長陳兆裕代表公司出席領獎，陳兆裕說，台灣中油這幾年推展綠能有很多貢獻，例如用天然氣發電，還有發展太陽能儲能技術，台灣中油目前正往東南亞拓展市場，希望可以藉著獲獎增加能見度，也鼓勵台灣的企業來參加國際獎項的比賽。

關家祺表示，除了頒獎典禮，大會還選出傑出受獎企業交流並於B2B會議活動進行深度訪談，他們今天會前往泰國殼牌（Shell Company Of Thailand）公司，互相交流與學習經驗。（編輯：高照芬）1080921