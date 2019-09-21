越南轉型綠色紡織 須落實環保製程

（中央社記者韋樞台北21日電）美中貿易戰大幅度調高銷美產品的關稅，不少中國紡織業者遷往越南設廠。紡拓會考察越南後發現，越南已訂定綠色紡織目標，台廠前往投資須加強環保製程的落實。

紡拓會表示，美國對中國大陸銷美貨品於2018年7月首度實施額外課稅，產品清單未涉及紡織品和成衣；但2018年9月紡織品卻列入第3波產品清單中，使今年前5月美國自中國大陸進口紡織品已銳減，反而從越南、南韓、泰國等地進口大幅成長，轉單效應明顯。

紡拓會今年7月初組團前往越南胡志明市參加「2019台灣越南產業合作論壇」，紡拓會副秘書長楊曉琴轉述越南紡織服裝協會副主席張文甘的說法，認為越南成衣業發展的機會在於人力資源充沛且工資較低、簽署多項FTA、吸引大量外資投資；但也存在上中游產業發展不足、仍以來料代工（CMT）為主、技術缺乏及勞工產能較低等挑戰。

張文甘指出，全球各國對永續發展議題非常重視，協會已提出「綠色紡織」目標。台越雙邊合作首要項目就是投資越南紡織上中游及染整業，例如南定省、廣寧省、順化省、廣南省、太原省、平定省等地的工業區皆為可考慮地點，但必須符合環保規定。

楊曉琴指出，在座談討論時，越南Polytechnic大學紡織學院院長裴梅香（Huong Mai Bui）也認為，越南紡織業面臨上中游產業發展不足、染整技術有待加強、缺乏生產成本優勢、FTA重要性提升等，促使產業極需要上中游及染整業人才、創新技術人才及外語人才；但越南大專院校少有紡織及成衣相關科系，且學生對紡織產業的工作興趣偏低，加上少有針對紡織領域的研究，產學合作缺乏，人才培訓也面臨挑戰。

楊曉琴說，越南在2025產業政策中要求紡織業布料在地供給率，要由現今的40%提升至65%；另外對過去高污染的染整業，更要求一定要符合環保排放標準，且這項排放標準比台灣的規定還嚴格，顯示越南對於「綠色紡織」的目標要求確實執行。

她強調，台灣紡織業中上游業者若欲擴大在越南的投資，必須認真看待「綠色紡織」和「2025產業政策」計畫。雖然越南北方的南定省接納染整業進駐，但仍要以最新染整技術大幅減少污染，甚至利用二氧化碳的無水染技術，才能符合越南政府及大型客戶對環保的要求。（編輯：張良知） 1080921