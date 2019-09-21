2019百貨週年慶 攻略看這裡

（中央社記者吳柏緯台北21日電）每年的週年慶檔期，是百貨業者的兵家必爭戰場，為了提升來客數、提袋率，業者無不使出渾身解數，除了獨家商品外，今年仍大方祭出滿額禮、機票、國外雙人遊、名車等好禮，就等消費者上門搶貨。

在電商襲擊下，實體通路陷入慘澹經營，但根據經濟部統計，受惠於新的商場加入營運以及夏季促銷，截至今年7月，百貨業的營業額年增6.5%，其中，餐飲類表現亮眼，帶來人潮、營業額。

為了衝刺全年業績表現，業者鎖定週年慶檔期，結合品牌、信用卡公司，推出「消費滿額送禮券」、「刷卡滿額禮」、甚至消費滿額抽大獎等好康優惠，吸引消費者上門。

往年都是最先開跑的台北101今年也不例外，9月5日起開始為期1個月的週年慶檔期。今年祭出101 Pay綁定台北101聯名卡，全館店家單筆消費滿新台幣5000元，最高即可贈送電子抵用券回饋500元；珠寶精品則是單筆消費滿3萬元，最高贈送電子抵用券1500元。

此外，今年週年慶期間也祭出頂級珠寶腕錶大賞，並首度規劃飛行主題的展區，讓消費者進行飛行模擬體驗，有專業飛行教官現場教學，在鑑賞錶款的同時，也能在全座艙模擬機中感受翱翔天際的速度快感。

緊接著由微風廣場與京華城的週年慶接力登場。微風集團打頭陣的是微風廣場與微風南京兩家店面，除了滿千送百的基本款，今年週年慶期間在微風廣場消費，只要單筆消費滿5000元即可獲得「長榮航空皇璽桂冠艙的台北-新加坡雙人來回機票」抽獎券1張；刷微風聯名卡再加碼，單日單筆消費滿200萬元，即可直接免費兌換「中華航空台北-曼谷的來回機票」。

微風南京則是全館（餐飲、超市除外）消費滿3000元送300元抵用券；指定專櫃，滿1萬元送500元抵用券。

京華城週年慶18週年慶從9月12日登場，推出全館當日累積滿5000元送500元商品券，如果刷京華卡或持Living Card當日累積滿5000元送600元商品券；於館內指定地點拍照打卡抽OGAWA時尚按摩沙發。

將在10月2日開跑的統一時代百貨台北店週年慶，祭出化妝品滿2000送200元商品抵用券、全館滿5000送500元商品抵用券的回饋，週年慶首5日，指定銀行加碼滿1萬再送100元商品抵用券。

誠品生活南西店、信義店、敦南店、松菸店的周年慶將從9月27日登場，除了全館當日累計消費滿5000元送500元抵用券外，使用LINE PAY支付，滿額最高可享20%的回饋。誠品人會員還可享有消費滿額抽獎，最大獎為Georg Jensen Travel行李箱與紐約雙人遊，價值14萬元。

週年慶促銷大撒幣吸引人進來，也要拼造勢，中部百貨公司包括台中廣三SOGO、大遠百、豐原太平洋百貨，今年周年慶預購會搶攻中秋連假商機，台中大遠百週年慶預購衝出破億買氣。

北部後續還有新光三越、SOGO、遠東百貨、大葉高島屋、京站等百貨業者的週年慶將在10月到11月間陸續登場。相關的優惠措施與確切時間，以百貨業者實際公布內容為主。（編輯：林孟汝）1080921