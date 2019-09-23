近80億應付未付保險金 花3年時間找到主人

（中央社記者劉姵呈台北23日電）針對立委關注壽險業上百億應付、未付保險給付金狀況，金管會主委顧立雄今天表示，到2016年4月底前有新台幣108億元，經過清理後，到今年6月底已剩下29億元。

立法院財政委員會今天邀請相關部會專案報告私菸案，民進黨立委江永昌質詢時表示，對於應付、未付的保險金，他贊成金融監督管理委員會要求保險公司要加速找到失聯保戶並付清，但保險法、民法都有請求權時效。

金管會主委顧立雄表示，應付、未付保險金，並非保戶去要求，而是保險業者承認要支付，無法送達受益人的問題，且還開出現金作支付款項，也就沒有存在請求權2年到期的問題。

顧立雄透露，2016年4月前有108億元，經過3年積極尋找保戶或受益人之後，今年6月已降到29億元。也就是在金管會要求下，有近80億元的保險金已找到保戶或受益人。

江永昌也詢問如何維護保戶權益，顧立雄強調，若是保戶已身故，可以透過戶政單位找到受益人的聯繫方式，若是滿期金，保險公司可以依照關係人的身分，向戶政單位查詢保戶的最新聯絡地址。

民進黨立委陳賴素美建議，聯絡失聯保戶，應改由保險公司和戶政系統直接連線，用電話或是掛號信主動通知；顧立雄表示，這部分涉及個人資料，戶政系統依據戶籍法規定得到基本資料，但這些資料可否直接和保險公司介接，是否有涉及目的，或是目的外使用問題。他說：「若沒有法律授權，需要商議合法性。」

金管會保險局已發函產、壽險公會通知保險公司，要將找不到人領的應付、未付保險給付金，轉為負債或責任準備金，不得列為獲利。根據發函要求，壽險業在2016年4月30日、產險業在2017年9月30日之後到2018年底，發生的應付與未付保險金，在今年底前要完成75%的清查及積極追尋找保戶；明年則得完成85%、2021年93%，到2022年必須完成100%的清查與尋找保戶。（編輯：郭萍英）1080923