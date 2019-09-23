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盛弘攜手優盛 旗下2大連鎖藥局通路合作

最新更新：2019/09/23 16:28

（中央社記者韓婷婷台北23日電）盛弘醫藥與優盛醫學科技簽署戰略合作協定，宣示雙方旗下的2大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」，將分階段嘗試戰略合作。

優盛本業為診斷儀器醫材生產行銷，主力產品包含數位式血壓計、呼吸治療系列產品以及溫度測量產品等，2009年切入保健藥妝通路「佑全健康人生」，成為旗下重要的事業體，目前全台擁有110家藥妝及藥局門市，位居台灣第2大連鎖藥局；而盛弘旗下躍獅連鎖藥局則有92家門市，排名為第3大。

盛弘與優盛同為上櫃企業，為布局長期成長動能，雙方皆有強烈意願以具彈性且分階段進行業務合作，初期將從業務端的聯合採購及行銷做為開端，以資源共享的理念以提高效率，預期未來順利整合後即可發揮優勢地位。

盛弘醫藥表示，盛弘醫藥策略長古思明主要任務即是打造盛弘成為開放式平台，並結合優盛醫學在醫療器材的優勢，邀集志同道合的同業加入，一起把台灣醫療健康產業的價值做大。

古思明表示，躍獅與佑全2大藥局通路將先從供應鏈端整合做為起步，包括採購，倉儲物流，資訊系統，人力資源等功能進行整合，包括前端將進行共同行銷，交叉銷售，以及產品線共用等。（編輯：黃國倫）1080923

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