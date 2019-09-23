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核四海域斷層情形 原能會：已進行調查

最新更新：2019/09/23 22:15

（中央社記者吳柏緯台北23日電）媒體報導指出核四廠耐震設計不足，原能會今天表示，經濟部已進行海域斷層調查，等報告送至原能會，會以核安角度進行檢視。但由於目前核四封存，無運轉安全問題。

原子能委員會指出，在民國102年時，經濟部已依立法院經濟委員會的決議事項，邀集國內專家組成「核四地質調查檢核評議小組」，檢核核四廠建廠各階段的地質調查成果，以及補充地質調查的資料，並將結果做成「經濟部核四地質調查安全評估報告」。

原能會表示，當時收到這份報告後，隨即邀集相關領域的專家學者，以核安管制的角度，檢視這份報告，同時逐一審查經濟部及台電公司處理評議小組審查意見的合理性與妥適性。

原能會指出，依據當時評議小組提出的建議，台電公司應開挖廠區汽機廠房下的S斷層槽溝，以釐清S斷層活動性，此外應同步以進行相關海域調查工作，釐清海域斷層構造與陸域斷層的關聯性。

不過，由於目前四廠已進入封存狀態，原能會指出，台電已暫停執行槽溝開挖作業，至於海域調查的結果，台電已將調查報告送到地調所進行審查作業中。等到地調所完成報告審議後，台電將會把報告及結果送到原能會，再由原能會以核安管制的角度檢視。

另外，原能會表示，目前核四廠並無運轉安全議題。（編輯：蘇志宗）1080923

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