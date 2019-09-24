iPhone 11拆解 電池容量比iPhone XR多7%

國外科技網站拆解分析iPhone 11，儘管電池尺寸比iPhone XR小一些，不過容量多出7%。圖為蘋果在台北直營店。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月24日

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）在拆解iPhone 11 Pro Max之後，國外拆解網站ifixit再分析iPhone 11，儘管iPhone 11的電池尺寸較iPhone XR小，不過容量多出7%左右。

蘋果20日起在全球正式開賣6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11、5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro、以及6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max。

國外科技網站ifixit繼拆解64GB容量的iPhone 11 Pro Max之後，再分析iPhone 11，同樣地內建蘋果自立設計的A13處理器，搭配韓國SK海力士（SK Hynix）的記憶體。

在電池部分與iPhone XR相較，儘管iPhone 11的電池尺寸看來比較小，不過容量有3110mAh，相較之下還多出約7%的容量。

此外拆解後ifixit分析，iPhone 11可能具備超寬頻天線UWB（ultra wideband antenna）技術。

分析師報告預估，iPhone 11系列首週末預購優於預期，主要是iPhone高階機型在美國市場需求強勁，在中國市場即使面臨華為（Huawei）強力競爭，但在中國iPhone市占率可望逐漸改善。

天風國際證券分析師郭明錤上調今年iPhone 11系列出貨量7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。（編輯：林興盟）1080924