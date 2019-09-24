安克全球展業順利 巴西代理商預計10月下單出貨

（中央社記者韓婷婷台北24日電）美吾華懷特生技集團旗下的安克生醫表示，自行研發的「安克甲狀偵」於巴西的獨家代理商近期已在當地順利取證，預期今年10月將可下單出貨挹注營收。

安克生醫表示，與台大醫院外科部主治醫師何明志合作，以安克生醫的醫材「聲波散射組織成像平台（AmCAD-US）」進行肝纖維化的早期檢測，研究成果於今年9月WFUMB世界超音波醫學與生物學聯合大會，獲論文發表。會期間，還與GE、PHILPS、HITACHI等國際大廠接洽，商談未來合作機會，成果豐碩。

另外，與台大醫院外科部主治醫師吳明勳合作，以「安克甲狀偵」針對濾泡性腫瘤細胞進行良惡性判讀，其研究成果也已獲ATA美國甲狀腺協會接受，將於10月底的芝加哥年會中發表。

安克生醫總經理李伊俐表示，為讓產品更具價值，並有助未來國際推廣，安克持續投入資源至國際臨床合作，以「安克甲狀偵」為例，目前共與4國、共5家國際醫療院所合作，包含美國的波士頓醫學中心、南加州凱克醫院，英國謝菲爾德醫院，在日本、印尼，也均陸續展開與當地指標醫院、權威醫師合作。

李伊俐表示，透過積極參展、持續進行臨床合作，安克生醫全球展業進展順利，包含近期的巴西、西班牙，已累計與10多國完成代理經銷簽訂，8月獲得中國大陸100萬美元預付貨款；「安克甲狀偵」於巴西的獨家代理商已在當地順利取證，預期今年10月將可下單出貨貢獻營收。（編輯：趙蔚蘭）1080924