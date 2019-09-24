京華城25日開標 氣氛詭譎低於底標議約機率高

（中央社記者韋樞台北24日電）北市京華城購物中心明天第4度標售，底價降1成為新台幣342億元，市場傳有10組領標者。市場人士觀察，壽險業動作不明顯，氣氛詭譎，估投標者出價低於底價取得議約權機率較高。

台北京華城購物中心去年12月中首度標售時，開出底價380億元，結果標售案因無人投標而流標；而第2、3次標售也同樣因為「未有有效的投標單」而流標。

京華城第4度標售開出底價342億元，為首度標售底價380億元的9折，以高於或等於底價的最高價者得標，若低於底價採議約制，顯示業主已讓步希望標脫。目前市場傳已有10組團隊領標單，但是否達到市場買家心中的理想價位仍有諸多變數。

市場人士分析，從可能大手筆參與標售的壽險業和開發業來看，這兩種業別的上市櫃公司幾乎沒有發出董事會授權董事長在若干億元範圍內購買投資型商用不動產的重大訊息，因此不容易判斷這些大型資產擁有者的動向。

市場人士舉例，近期通路商聯強國際與南港輪胎簽約，合作在北市「蛋白區」南港打造7星級商辦大樓，聯強共取得12個樓層及80個停車位，總交易金額50.87億元，建物每坪約100萬元。

若以342億元底價換算京華城共4986坪土地，每坪土地約686萬元，推估未來在北市「蛋黃區」興建辦公大樓，每坪至少140萬元起跳。不過由於近期市場上沒有市中心全新辦公樓出售的參考依據，買方是否願意以此價格標下京華城有待觀察。

市場人士認為，買方願意出高於底價的價格買下京華城的機率不高，若真有買方願意，無疑是給營建市場非常大的信心；反而買方出低於底價的價格先取得議約權的機率較高，並於一定時間內與賣方議約設法達成共識。（編輯：林孟汝）1080924